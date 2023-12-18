Российская армия потеряла более 200 единиц техники за сутки

Вооруженные силы РФ понесли серьезные потери в техники за прошедшие сутки, продолжая свои попытки окружить Авдеевку, ВСУ частично или полностью уничтожили 44 танка и 60 боевых бронированных машин.



Об этом сообщил Генштаб ВСУ. В отчёте генерального штаба также указано, что противник лишился 38 артиллерийских систем, трех систем РСЗО, одной ПВО, 56 единиц автомобильной техники и автоцистерн и четырех единиц специальной техники.



В свою очередь общие боевые потери оккупационной армии ориентировочно составили более 1090 человек убитыми или ранеными среди личного состава.



Ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что село Теребрено Краснояружского района якобы обстреливают Вооруженные силы Украины, в его окрестностях идет «стрелковый бой».