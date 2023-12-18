Російська армія втратила понад 200 одиниць техніки за добу

Збройні сили РФ зазнали серйозних втрат техніки минулої доби, продовжуючи свої спроби оточити Авдіївку, ЗСУ частково або повністю знищили 44 танки та 60 бойових броньованих машин.



Про це повідомив Генштаб ЗСУ. У звіті генерального штабу також зазначено, що противник втратив 38 артилерійських систем, три системи РСЗВ, одну ППО, 56 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і чотири одиниці спеціальної техніки.



Своєю чергою загальні бойові втрати окупаційної армії орієнтовно склали понад 1090 осіб убитими або пораненими серед особового складу.



Раніше губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що село Теребрене Краснояружського району нібито обстрілюють Збройні сили України, на його околицях йде «стрілецький бій».