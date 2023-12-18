Польские перевозчики снова заблокировали проезд грузовиков через «Дорогуск – Ягодин»

Сегодня, после 15:00, польские перевозчики начали акцию протеста на подъездных путях в пункт пропуска «Дорогуск – Ягодин». Об этом сообщает Госпогранслужба.



«О ее начале информация поступила от Пограничной стражи Республики Польша. Организаторы протеста планируют пропускать только по 1 грузовому автомобилю в час», — уточнили в пограничной службе.



В то же время польские коллеги информируют, что будут пропускать транспортные средства с грузами безопасного, гуманитарного характера и перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д.



Кроме того, по имеющейся информации, протестующие не планируют препятствовать движению автобусов. Просим граждан и перевозчиков учесть эту информацию.



Ранее Министерство инфраструктуры Польши обратилось к Украине с предложением для урегулирования блокады на границе, которую три недели организуют польские перевозчики.