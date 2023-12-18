Польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через «Дорогуськ – Ягодин»

Сьогодні, після 15:00, польські перевізники розпочали акцію протесту на під'їзних шляхах до пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин». Про це повідомляє Держприкордонслужба.



«Про її початок інформація надійшла від Прикордонної варти Республіки Польща. Організатори протесту планують пропускати лише по 1 вантажному автомобілю за годину», — уточнили у прикордонній службі.



Водночас польські колеги інформують, що пропускатимуть транспортні засоби з вантажами безпечного, гуманітарного характеру та тварин, й продукти, що швидко псуються тощо.



Крім того, за наявною інформацією, протестувальники не планують перешкоджати руху автобусів.



Раніше Міністерство інфраструктури Польщі звернулося до України з пропозицією щодо врегулювання блокади на кордоні, яку три тижні організують польські перевізники.