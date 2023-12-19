Обстрел Донецка: известно уже о 13 раненых

Во временно оккупированном РФ Донецке сообщается об обстреле. Также есть раненые среди жителей. Об этом вечером, 19 декабря сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.

«В результате обстрелов Петровского, Куйбышевского и Киевского районов Донецка сегодня ранены 13 мирных жителей», — сказал он.

По его словам, что также в Кировском районе в результате атаки с БПЛА пострадали двое сотрудников оперативно-выездной бригады Петровского Западного РЭС. Также повреждено по городу 21 жилое здание и 8 объектов гражданской инфраструктуры.

Оккупационніе власти добавляют, что зафиксировано свыше 20 обстрелов, выпущено более 70 боеприпасов из РСЗО, ствольных арторудий, ударных БПЛА.