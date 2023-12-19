Обстріл Донецька: відомо вже про 13 поранених

У тимчасово окупованому РФ Донецьку повідомляється про обстріл. Також є поранені серед мешканців. Про це ввечері, 19 грудня, повідомив голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

"В результаті обстрілів Петровського, Куйбишевського та Київського районів Донецька сьогодні поранено 13 мирних жителів", - сказав він.

За його словами, у Кіровському районі внаслідок атаки з БПЛА постраждали двоє співробітників оперативно-виїзної бригади Петрівського Західного РЕМ. Також пошкоджено по місту 21 житловий будинок та 8 об'єктів цивільної інфраструктури.

Окупаційна влада зазначає, що зафіксовано понад 20 обстрілів, випущено понад 70 боєприпасів із РСЗВ, ствольних арторудій, ударних БПЛА.