Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Зеленский назначил представителя президента в Верховной Раде

20 декабря 2023, 18:52

Зеленский назначил представителя президента в Верховной Раде

Галина Михайлюк (Фото:Галина Михайлюк/Facebook) Галина Михайлюк (Фото:Галина Михайлюк/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Галину Михайлюк представителем президента в Верховной Раде. Об этом говорится в Указе №823/2023.

Указ обнародованали на сайте главы государства в среду 20 декабря.

«Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной Раде (по согласию)», — говорится в тексте указа 

Дополнительно: Галина Михайлюк — народный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Выпускница Национального университета "Одесская юридическая академия" 2009 года (магистр права), Одесского экономического университета (магистр экономики).

Читайте также:

Зеленский уволил Вениславского с должности представителя президента в Верховной Раде

 

ТЕГИ

Люди
Зеленский Михайлюк
Места
Украина
Прочее
Верховная Рада Украины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:55
«ДНР»: в оккупированном Донецке при сбросе боеприпаса с беспилотника пострадал мужчина
13:17
В Луганске открывают гипермаркет в помещении захваченного Metro
09:20
«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате обстрела погиб один человек, еще 15 — получили ранения
23:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 19 декабря
17:30
Обстрелян Купянский район на Харьковщине, есть раненая — ОВА
17:05
На оккупированном Донбассе более 140 тысяч абонентов без света
16:25
В РФ подтвердили гибель пяти сотрудников следкома в Скадовске
16:13
В оккупированной Горловке беспилотник взорвался на крыше супермаркета
14:50
«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела пострадали 9 человек, есть разрушения
13:59
На оккупированных территориях россияне продолжают похищать украинцев
09:58
Дефицит снарядов Украина покрывает за счет роста производства дронов-камикадзе — Гаврилюк
23:14
Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 декабря
15:05
Донецк, Ясиноватая и часть Макеевки остались без водоснабжения
12:21
СБУ разоблачила наводчиков ракет на многоэтажку в Запорожье
11:30
Без света на оккупированном Донбассе остаются более 200 тысяч абонентов
09:30
На Харьковщине во дворе дома подорвался мужчина — ОВА
08:30
ВСУ контратаковали под Авдеевкой — ISW
08:01
У Сил обороны появились дроны, способные бить вглубь РФ
23:39
Донецк, Луганск и не только: Главные события 17 декабря
19:30
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
все новости
20:07
На оккупированных территориях Донецкой области россияне не выплачивают зарплату шахтерам
19:24
Военные РФ спешат реализовать свой план на востоке, но постоянно переносят сроки — Фитьо
18:52
Зеленский назначил представителя президента в Верховной Раде
18:16
Представители ОСМД имеют право вручать повестки
17:42
Вблизи Днепра ВСУ сбили российскую управляемую ракету
17:25
В Крынках технику РФ уничтожают FPV дроны: горят танки, грузовики и личный состав оккупантов
17:10
В мэрии Мариуполя объяснили исчезновение деклараций Бойченко
16:59
В Авдеевке возобновили эвакуацию после вынужденной паузы из-за обстрелов оккупантов
16:44
Российский обстрел спровоцировал пожар в учебном заведении Херсонской области
15:59
СБУ сообщила о новом подозрении главе ЦИК РФ Памфиловой и двум ее коллегам
15:55
«ДНР»: в оккупированном Донецке при сбросе боеприпаса с беспилотника пострадал мужчина
15:04
Специалисты Kyivstar устранили сложности со связью
14:29
За сутки энергетики вернули свет для 5 тысяч семей в Донецкой области — ДТЭК
14:25
Трое маленьких херсонцев после обстрела РФ остаются в больнице
13:58
Крымские партизаны обнаружили место базирования военной техники оккупантов в Джанкое
13:17
В Луганске открывают гипермаркет в помещении захваченного Metro
12:55
Британская разведка: в целом фронт является статичным
12:25
Сборная РФ по художественной гимнастике отказалась от участия в Олимпиаде-2024 — Ольга Саладуха
11:59
На Донетчине более 60 населенных пунктов обесточены
10:59
Оккупанты в Кураховской громаде обстреляли промзону, в Часовоярской — повредили жилые дома
все новости
ВИДЕО
Результат атаки FPV-дрона по танку россиян. Фото: Telegram В Крынках технику РФ уничтожают FPV дроны: горят танки, грузовики и личный состав оккупантов
20 декабря, 17:25
Пресс-конференция Владимира Зеленского. Фото: Пресс-служба президента Украины Миллион дронов: основные тезисы с пресс-конференции Зеленского
19 декабря, 21:34
Последствия взрыва дрона на супермаркете в Горловке. Фото: соцсети В оккупированной Горловке беспилотник взорвался на крыше супермаркета
19 декабря, 16:13
Из международного аэропорта «Борисполь» вылетел Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express. Фото: Facebook / Boryspil Сегодня из аэропорта «Борисполь» вылетел Boing в Европу
19 декабря, 15:54
Спасатели достают женщину из грузовика. Фото: ГСЧС В Прикарпатье грузовик с женщиной внутри повис над мостом 
19 декабря, 15:35
В оккупированном Донецке обстрел. Фото: Алексей Кулемзин. «ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела пострадали 9 человек, есть разрушения
19 декабря, 14:50

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама