Зеленский назначил представителя президента в Верховной Раде

Галина Михайлюк (Фото:Галина Михайлюк/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Галину Михайлюк представителем президента в Верховной Раде. Об этом говорится в Указе №823/2023.

Указ обнародованали на сайте главы государства в среду 20 декабря.

«Назначить Михайлюк Галину Олеговну представителем президента Украины в Верховной Раде (по согласию)», — говорится в тексте указа

Дополнительно: Галина Михайлюк — народный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Выпускница Национального университета "Одесская юридическая академия" 2009 года (магистр права), Одесского экономического университета (магистр экономики).