Зеленський призначив представника президента у Верховній Раді

Галина Михайлюк (Фото:Галина Михайлюк/Facebook)

Президент України Володимир Зеленський призначив Галину Михайлюк представником президента у Верховній Раді. Про це йдеться в Указі №823/2023.

Указ оприлюднили на сайті глави держави у середу 20 грудня.

«Призначити Михайлюк Галину Олегівну представником президента України у Верховній Раді (за згодою)», — йдеться у тексті указу

Галина Михайлюк — народний депутат Верховної Ради від партії «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Випускниця Національного університету Одеської юридичної академії 2009 року (магістр права), Одеського економічного університету (магістр економіки).