Оккупанты обстреляли более десятка населенных пунктов в Донецкой области: есть значительные повреждения

Оккупанты обстреляли Донетчину. Фото: Игорь Мороз

Не прекращаются обстрелы населенных пунктов Донецкой области со стороны российских захватчиков. Так, за минувшие сутки, 20 декабря, пять громад региона находились под огнем противника. Есть значительные повреждения в Курахово, Торецке, Северске. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



По информации Мороза, ситуация в регионе следующая:





На Донецком направлении зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки. В Марьинской громаде один человек ранен в Красногоровке, обстреляны Новомихайловка, Константиновка и Екатериновка. Кураховская громада подверглась 6 обстрелам: в Курахово повреждены 2 многоэтажки, также в зоне поражения промышленная зона.





На Горловском направлении в Торецке ранен 1 человек, повреждены 17 частных домов, 8 многоэтажек, 4 административных здания и 20 гаражей. В Часовоярской громаде повреждено промышленное здание. В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка и Васюковка.





На Лисичанском направлении обстреляны 3 улицы Северска, трижды под огонь попало Торское Лиманской громады.



Напомним, оккупанты за минувшие сутки, 20 декабря, обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В частности, в Красногоровке и Торецке пострадали двое местных жителей.