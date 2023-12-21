Окупанти обстріляли понад десяток населених пунктів на Донеччині: є значні пошкодження

Окупанти обстріляли Донеччину. Фото: Ігор Мороз

Не припиняється обстріл населених пунктів Донецької області з боку російських загарбників. Так, минулої доби, 20 грудня, п'ять громад регіону перебували під вогнем противника. Є значні пошкодження у Кураховому, Торецьку, Сіверську. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



За інформацією Мороза, ситуація в регіоні така:





На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Красногорівці, обстріляні Новомихайлівка, Костянтинівка і Катеринівка. Курахівська громада зазнала 6 обстрілів: у Кураховому пошкоджено 2 багатоповерхівки, також у зоні ураження промзона.





На Горлівському напрямку у Торецьку поранено 1 людину, пошкоджено 17 приватних будинків, 8 багатоповерхівок, 4 адмінбудівлі і 20 гаражів. У Часовоярській громаді пошкоджено промислову будівлю. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка.





На Лисичанському напрямку обстріляні 3 вулиці Сіверська, тричі під вогонь потрапило Торське Лиманської громади.



Нагадаємо, окупанти минулої доби, 20 грудня, обстріляли населені пункти на Донеччині. Зокрема, у Красногорівці та Торецьку постраждали двоє місцевих мешканців.