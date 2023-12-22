В Краматорских школах начинаются новогодние каникулы

В Краматорских школах с 25 декабря начинаются новогодние каникулы. Об этом сообщили на страничке городского совета.

«Обучение проходило онлайн. Знаем, что среди учащихся школ нашего города есть такие, кто из-за вынужденной эвакуации учится параллельно еще и в школах заграницей, поэтому не подгоняем детей с семестровой оценкой — школы должны пойти на встречу детям — дайте ученикам время на то, чтобы закрыть все долги», — сообщил глава Управления образования Краматорского городского совета Денис Сысоев.

Также в Управлении Краматорского образования просят учителей обсудить с детьми и родителями требования безопасности жизнедеятельности учащихся во время каникул.