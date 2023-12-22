У Краматорських школах розпочинаються новорічні канікули

У Краматорських школах з 25 грудня розпочинаються новорічні канікули. Про це повідомили на сторінці міської ради.

«Навчання проходило онлайн. Знаємо, що серед учнів шкіл нашого міста є такі, хто через вимушену евакуацію навчається паралельно ще й у школах закордоном, тому не підганяємо дітей із семестровою оцінкою — школи мають піти на зустріч дітям — дайте учням час на те, щоби закрити всі борги », - повідомив голова Управління освіти Краматорської міської ради Денис Сисоєв.

Також в Управлінні Краматорської освіти просять вчителів обговорити з дітьми та батьками вимоги щодо безпеки життєдіяльності учнів під час канікул.