Житель Донецкой области насиловал 12-летнюю девочку — прокуратура

Житель прифронтового села в Донецкой области написиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

По данным следствия, с июня по август 2023 года 39-летний житель Бахмутского района, будучи в нетрезвом виде, неоднократно вступал в половые отношения с 12-летней дочерью сожительницы.

«Когда женщины не было дома, мужчина совершал в отношении старшей дочери действия сексуального характера и насиловал. За молчание он обещал ей деньги», — говорят в прокуратуре.

Ребенок боялся отчима и 29-летней матери, злоупотреблявшей алкогольными напитками. Также в семье проживали 8-летняя сестра потерпевшей и ее братик 5 лет.

После эвакуации из прифронтового населенного пункта мать покинула своих детей. Спустя время девочку доставили в медицинское учреждение, где и выяснился факт изнасилования.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.