Мешканець Донецької області ґвалтував 12-річну дівчинку — прокуратура

Житель прифронтового села на Донеччині написував 12-річну дівчинку. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, з червня по серпень 2023 року 39-річний житель Бахмутського району, будучи у нетверезому вигляді, неодноразово вступав у статеві стосунки з 12-річною дочкою співмешканки.

«Коли жінки не було вдома, чоловік чинив щодо старшої доньки дії сексуального характеру та ґвалтував. За мовчання він обіцяв їй гроші», - кажуть у прокуратурі.

Дитина боялася вітчима і 29-річної матері, яка зловживала алкогольними напоями. Також у сім'ї проживали 8-річна сестра потерпілої та її братик 5 років.

Після евакуації із прифронтового населеного пункту мати залишила своїх дітей. Згодом дівчинку доправили до медичного закладу, де й з'ясувався факт зґвалтування.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.