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Смерть 12-річної дівчинки з окупованої Луганщини в РФ: в ОВА назвали причину

26 грудня 2023, 13:08

Смерть 12-річної дівчинки з окупованої Луганщини в РФ: в ОВА назвали причину

Причина смерті 12-річної дівчинки та хвороби дітей з окупованої Луганщини, яких вивезли до РФ на «оздоровлення» до Тюмені — російська вакцина. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Наразі стало відомо, що значна частина дітей, в яких було діагностовано симптоми ГРВІ і грипу А – а це 96 осіб зі 125, раніше була щеплена російською вакциною «Совигрипп»», — зазначив він.

Загибла дівчинка, яка була родом із Молодогвардійська, вакцинувалася у жовтні цього року.

За словами Лисогора, саме в середині жовтня так зване Міністерство охорони здоров'я «ЛНР» отримало 51 680 доз вказаної вакцини, які були розподілені по містах регіону.

Крім того, за кілька днів до поїздки загиблій дівчинці зробили щеплення від дифтерії та правця.

За інформацією з відкритих джерел, оствакцинальні ускладнення після такого щеплення вакциною російського зразка спостерігаються у період з п’ятого до п’ятнадцятого дня при порушенні процедури виробництва, зберігання, контролю якості та безпосередньо вакцинації.

Нагадаємо, у Росії померла 12-річна дівчинка з тимчасово окупованої Луганської області. Відомо, що підліток скаржився на високу температуру.

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