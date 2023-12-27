Неизвестный в Днепре расстрелял автомобиль: есть погибший

Расстреляный автомобиль Фото: полиция Днепропетровской области

Неизвестный в Днепре на трессе Н-31 расстрелял автомобиль. В результате чего погиб водитель. На месте проишествия работает полиция.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Инцидент произошел, 27 декабря около 18 часов. По предворительным данным, что на трассе Н-31 неизвестный мужчина в балаклаве выскочил на дорогу и произвел несколько выстрелов, предварительно из автомата с глушителем, по легковому автомобилю.

В результате полученных ранений водитель погиб на месте.

«Для поиска и задержания преступника по области введена специальная полицейская операция», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что для установления всех обстоятельств преступления на место выехали руководство полиции и следственно-оперативная группа. На поиски подозреваемого привлечены все службы полиции.