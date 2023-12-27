Невідомий у Дніпрі розстріляв автомобіль: є загиблий

Невідомий у Дніпрі на тресі Н-31 розстріляв автомобіль. Внаслідок чого загинув водій. На місці події працює поліція.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.
Інцидент стався 27 грудня близько 18 години. За попередніми даними, що на трасі Н-31 невідомий чоловік у балаклаві вискочив на дорогу і зробив кілька пострілів, попередньо з автомата з глушником, легковим автомобілем.
Внаслідок отриманих поранень водій загинув на місці.
«Для пошуку та затримання злочинця по області запроваджено спеціальну поліцейську операцію», — йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що для встановлення всіх обставин злочину на місце виїхали керівництво поліції та слідчо-оперативна група. На пошуки підозрюваного залучено всі служби поліції.