Невідомий у Дніпрі розстріляв автомобіль: є загиблий

Розстріляний автомобіль Фото: поліція Дніпропетровської області

Невідомий у Дніпрі на тресі Н-31 розстріляв автомобіль. Внаслідок чого загинув водій. На місці події працює поліція.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Інцидент стався 27 грудня близько 18 години. За попередніми даними, що на трасі Н-31 невідомий чоловік у балаклаві вискочив на дорогу і зробив кілька пострілів, попередньо з автомата з глушником, легковим автомобілем.

Внаслідок отриманих поранень водій загинув на місці.

«Для пошуку та затримання злочинця по області запроваджено спеціальну поліцейську операцію», — йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що для встановлення всіх обставин злочину на місце виїхали керівництво поліції та слідчо-оперативна група. На пошуки підозрюваного залучено всі служби поліції.