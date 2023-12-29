Российская ракета оборвала жизнь экс-баскетболиста и тренера Виктора Кобзистого

Начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин сообщил, что в результате российской ракетной атаки погиб 44-летний бывший украинский баскетболист и тренер Виктор Кобзистый.



«Сегодня во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый — украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнование близким и родным», — написал Никулин.



Гибель Кобзистого подтвердил президент ФБУ Михаил Бродский. Кобзистый играл за сборную Украины на ЧЕ в 2001 и 2005 годах.



Также выступал в составе «Днепра», «Будивельныка» и «Азовмаша». Завершил карьеру игрока летом 2011 года. Являлся главным тренером женского «Динамо».



Напомним, российские войска атаковали Львов сегодня утром, 29 декабря. Зафиксированы попадания в жилой дом.