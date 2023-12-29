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Російська ракета обірвала життя ексбаскетболіста та тренера Віктора Кобзистого

29 грудня 2023, 17:07

Російська ракета обірвала життя ексбаскетболіста та тренера Віктора Кобзистого

Начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки загинув 44-річний колишній український баскетболіст та тренер Віктор Кобзистий.

«Сьогодні під час підступного обстрілу рашистськими ракетами нашого міста загинув Віктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним», - написав Нікулін.

Загибель Кобзистого підтвердив президент ФБУ Михайло Бродський. Кобзистий грав за збірну України на ЧЄ у 2001 та 2005 роках.

Також виступав у складі «Дніпра», «Будівельника» та «Азовмашу». Завершив кар'єру гравця влітку 2011 року. Був головним тренером жіночого «Динамо».

Нагадаємо, російські війська атакували Львів сьогодні вранці, 29 грудня. Зафіксовано влучання в житловий будинок.

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