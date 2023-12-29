Російська ракета обірвала життя ексбаскетболіста та тренера Віктора Кобзистого

Начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки загинув 44-річний колишній український баскетболіст та тренер Віктор Кобзистий.



«Сьогодні під час підступного обстрілу рашистськими ракетами нашого міста загинув Віктор Кобзистий — український баскетболіст, тренер, майстер спорту України міжнародного класу. Співчуття близьким та рідним», - написав Нікулін.



Загибель Кобзистого підтвердив президент ФБУ Михайло Бродський. Кобзистий грав за збірну України на ЧЄ у 2001 та 2005 роках.



Також виступав у складі «Дніпра», «Будівельника» та «Азовмашу». Завершив кар'єру гравця влітку 2011 року. Був головним тренером жіночого «Динамо».



Нагадаємо, російські війська атакували Львів сьогодні вранці, 29 грудня. Зафіксовано влучання в житловий будинок.