Міноборони РФ визнало, що на Білгород упали уламки після роботи ППО. У місті 14 загиблих та понад 100 поранених

Білгород 30 грудня. Фото: соцмережі

Міноборони Росії стверджує , що атаку на Білгород було здійснено ЗСУ ракетами «Вільха» в касетному спорядженні, а також реактивними снарядами Vampire чеського виробництва.



При цьому відомство визнало, що вибухи у місті стали результатом роботи російської протиповітряної оборони: «Засобами ППО ракети "Вільха" і більшість реактивних снарядів РСЗВ "Vampire" були перехоплені. Декілька реактивних снарядів та касетні частини від збитих ракет „Вільха“ влучили по місту Білгород».



Міноборони РФ також заявило, що «у разі прямого влучання ракет „Вільха“ з касетними боєприпасами по місту наслідки були б незмірно важчими».



Раніше про те, що вибухи та пожежі у центрі Білгорода стали результатом невдалої роботи російської ППО заявили в Україні.



Джерело «Української правди» у спецслужбах підкреслило , що Сили оборони відпрацювали по російських військових об'єктах Білгородської області, проте через «непрофесійні дії та сплановану провокацію» російської ППО уламки впали в центрі міста.



У Білгороді щонайменше 14 людей загинули, 108 постраждали внаслідок атаки, повідомляє МНС РФ.



Серед загиблих 12 дорослих та двоє дітей, серед постраждалих — 15 дітей.