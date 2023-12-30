Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Міноборони РФ визнало, що на Білгород упали уламки після роботи ППО. У місті 14 загиблих та понад 100 поранених

30 грудня 2023, 18:28

Міноборони РФ визнало, що на Білгород упали уламки після роботи ППО. У місті 14 загиблих та понад 100 поранених

Білгород 30 грудня. Фото: соцмережі Білгород 30 грудня. Фото: соцмережі

Міноборони Росії стверджує , що атаку на Білгород було здійснено ЗСУ ракетами «Вільха» в касетному спорядженні, а також реактивними снарядами Vampire чеського виробництва.

При цьому відомство визнало, що вибухи у місті стали результатом роботи російської протиповітряної оборони: «Засобами ППО ракети "Вільха" і більшість реактивних снарядів РСЗВ "Vampire" були перехоплені. Декілька реактивних снарядів та касетні частини від збитих ракет „Вільха“ влучили по місту Білгород».

Міноборони РФ також заявило, що «у разі прямого влучання ракет „Вільха“ з касетними боєприпасами по місту наслідки були б незмірно важчими».

Раніше про те, що вибухи та пожежі у центрі Білгорода стали результатом невдалої роботи російської ППО заявили в Україні.

Джерело «Української правди» у спецслужбах підкреслило , що Сили оборони відпрацювали по російських військових об'єктах Білгородської області, проте через «непрофесійні дії та сплановану провокацію» російської ППО уламки впали в центрі міста.

У Білгороді щонайменше 14 людей загинули, 108 постраждали внаслідок атаки, повідомляє МНС РФ.

Серед загиблих 12 дорослих та двоє дітей, серед постраждалих — 15 дітей.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Росія Білгород
Інше
Війна
Організації
Міноборони РФ

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:53
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив ринок, є жертви
14:30
На Донеччині минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів
13:17
16 загиблих у Києві, 1 січня буде оголошено днем жалоби
12:50
Вже 15 загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня
12:10
У Херсоні російський дрон повністю зруйнував адмінбудівлю
11:30
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ збільшилася до тринадцяти осіб
10:48
До дев'яти осіб збільшилася кількість загиблих через російський ракетний удар у Запоріжжі, оголошено жалобу
09:35
Через російські обстріли в Донецькій області минулої доби п'ятеро людей отримали поранення
08:45
На Донбасі ЗСУ просунулися на південь від Спірного — ISW
08:40
Сили ППО вночі збили п'ять «шахедів» окупантів
08:00
У РФ повідомили про масовану атаку дронів у чотирьох областях
23:42
Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ►
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 грудня
17:25
Лукашенко зустрічав у Білорусі групу депортованих українських дітей — АР
16:58
ЗМІ: У Росії, можливо, збили бомбардувальник Ту-22М, який атакував Україну
16:15
Кількість загиблих у Запоріжжі через ракетну атаку РФ зросла до 7 осіб, 13 людей поранено — ОВА
15:48
Подібні масовані повітряні атаки на Україну можуть повторитися — Умєров
14:42
На 13:00 відомо про 18 загиблих та 132 поранених в Україні внаслідок масованої атаки РФ
13:14
В окупованому Старобешовому повідомляють про удар по ТЕС
12:57
Сформований із українських військовополонених батальйон Росія офіційно відправила на фронт — ISW
усі новини
20:13
Росія вдарила ракетами по центру Харкова: є постраждалі
18:53
В окупованому Донецьку під обстріл потрапив ринок, є жертви
18:28
Міноборони РФ визнало, що на Білгород упали уламки після роботи ППО. У місті 14 загиблих та понад 100 поранених
17:20
Вибухи та пожежі у центрі Білгорода сталися через помилку російської ППО — УП
15:15
У Білгороді заявили про обстріл центру міста. Відомо про загиблих і поранених
14:30
На Донеччині минулої доби окупанти обстріляли 11 населених пунктів
13:17
16 загиблих у Києві, 1 січня буде оголошено днем жалоби
12:50
Вже 15 загиблих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня
12:10
У Херсоні російський дрон повністю зруйнував адмінбудівлю
11:30
У Києві кількість загиблих через ракетну атаку РФ збільшилася до тринадцяти осіб
10:48
До дев'яти осіб збільшилася кількість загиблих через російський ракетний удар у Запоріжжі, оголошено жалобу
09:35
Через російські обстріли в Донецькій області минулої доби п'ятеро людей отримали поранення
08:45
На Донбасі ЗСУ просунулися на південь від Спірного — ISW
08:40
Сили ППО вночі збили п'ять «шахедів» окупантів
08:00
У РФ повідомили про масовану атаку дронів у чотирьох областях
23:42
Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ►
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 грудня
23:02
У Генштабі заявили, що метою обстрілу РФ були інфраструктурні та військові об'єкти
22:58
Вибухи у Білгороді: є постраждалі
22:27
Військові РФ двічі на день обстріляли Курахівську громаду
усі новини
ВІДЕО
Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ► Що чекає на окуповані території у 2024 році: експерти дали прогнози ►
29 грудня, 23:42
Володимир Злеленський відвідав Авдіївку. Кадр з відео «Одна з найскладніших ділянок фронту»: Зеленський відвідав Авдіївку
29 грудня, 18:08
Ракетний удар по Одесі. Фото: Одеська ОВА Атака на Одесу: зруйновано будинки, троє людей загинуло, понад 20 — поранено
29 грудня, 15:02
Через наймасштабнішу атаку росіян на Україну загинули 16 людей, ще 97 отримали поранення. Фото: Офіс генпрокурора Масштабний ракетний обстріл України: загинуло 16 людей, ще 97 отримали поранення — Офіс генпрокурора
29 грудня, 13:41
Окупанти атакували Запоріжжя. Фото: Юрій Малашко Запоріжжя атакували ракетами: двоє загиблих, 10 поранених, під завалами можуть бути люди
29 грудня, 11:17
Зеленський про атаку РФ: ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари Зеленський про атаку РФ: ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари
29 грудня, 10:55

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама