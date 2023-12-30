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Росія вдарила ракетами по центру Харкова: є постраждалі

30 грудня 2023, 20:13

Росія вдарила ракетами по центру Харкова: є постраждалі

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі

Війська Росії сьогодні ввечері завдали ракетного удару по Харкову.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, російськими військовими було завдано понад шість ударів по місту.

Оновлено (20:35). Кількість постраждалих у результаті ракетної атаки зросла до 16 людей, повідомив мер Ігор Терехов. З них госпіталізовано 8 людей.

Серед постраждалих внаслідок удару по багатоквартирному житловому будинку — хлопець 16 років, госпіталізований із уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан — середній.

За інформацією ОВА, війська РФ вдарили по центральній частині міста. Є ушкодження цивільної інфраструктури: лікувального закладу, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту. 

За інформацією прокуратури, війська РФ вдарили по Харкову ракетами С-300 з території Білгородської області.

У мережі опублікували фото наслідків удару по готелю Kharkiv Palace, який отримав серйозні руйнування. Також одна ракета влучила в житловий будинок, повідомили в прокуратурі.

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09:35
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08:45
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