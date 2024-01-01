Спасатели определили одно из самых «горячих» направлений на фронте в Донецкой области

Около 200 раненым оказали помощь спасатели Донецкой области в течение 2023 года, эту информацию подтвердили в ГСЧС Донецкой области.



«В настоящее время одним из самых "горячих" направлений фронта остается Торецкое направление. Личный состав Торецкого гарнизона почти каждый день выезжает на вызовы о помощи людям, получившим ранения в результате обстрелов», — уточнили спасатели.



Напомним, сегодня один мирный житель в Пивденном Торецкой общины был убит, попав под артиллерийский удар российских оккупантов.