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Рятувальники визначили один із «найгарячіших» напрямків на фронті в Донецькій області

01 січня 2024, 15:55

Рятувальники визначили один із «найгарячіших» напрямків на фронті в Донецькій області

Близько 200 пораненим надали допомогу рятувальники Донецької області протягом 2023 року, цю інформацію підтвердили у ДСНС Донецької області.

«Нині одним із "найгарячіших" напрямків на фронті залишається Торецький напрямок. Особовий склад Торецького гарнізону майже щодня виїжджає на виклики допомоги людям, які отримали поранення в результаті обстрілів», — уточнили рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні один мирний житель в Південному Торецької громади був вбитий, потрапивши під артилерійський удар російських окупантів.

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