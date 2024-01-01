Рятувальники визначили один із «найгарячіших» напрямків на фронті в Донецькій області

Близько 200 пораненим надали допомогу рятувальники Донецької області протягом 2023 року, цю інформацію підтвердили у ДСНС Донецької області.



«Нині одним із "найгарячіших" напрямків на фронті залишається Торецький напрямок. Особовий склад Торецького гарнізону майже щодня виїжджає на виклики допомоги людям, які отримали поранення в результаті обстрілів», — уточнили рятувальники.



Нагадаємо, сьогодні один мирний житель в Південному Торецької громади був вбитий, потрапивши під артилерійський удар російських окупантів.