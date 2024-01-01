В Покровске показали последствия удара россиян из «Торнадо-С»

В Новогоднюю ночь, 31 декабря 2023 года, военные РФ обстреляли Покровск в Донецкой области. В городской военной администрации показали последствия атаки.

«В предновогодний вечер, россияне нанесли ракетный удар по городу Покровск. По словам начальника Покровской ГВА Сергея Добряка, по состоянию на 10:30 утра в контактный центр уже поступило 113 заявок от пострадавших жителей», — говорится в заявлении.

В целом повреждения получили 22 многоэтажных и 36 частных домов. Предварительно, 5 из них точно разрушены. Их владельцам предложили воспользоваться услугами шелтера.

В результате обстрела повреждения получили и объекты инфраструктуры: одно из медицинских учреждений громады, котельная и газопровод.

Это уже 49 обстрел Покровской громады за время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Напомним, в новогодний вечер войска России обстреляли город Покровск в Донецкой области, в результате чего ранен девятилетний ребенок.