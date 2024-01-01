У Покровську показали наслідки удару росіян із «Торнадо-С»

У Новорічну ніч, 31 грудня 2023 року, військові РФ обстріляли Покровськ у Донецькій області. У міській військовій адміністрації показали наслідки атаки.

«У передноворічний вечір росіяни завдали ракетного удару по місту Покровськ. За словами начальника Покровської ГВА Сергія Добряка, станом на 10:30 ранку до контактного центру вже надійшло 113 заявок від постраждалих мешканців», - йдеться у заяві.

Загалом пошкодження отримали 22 багатоповерхові та 36 приватних будинків. Попередньо, 5 із них точно зруйновані. Їхнім власникам запропонували скористатися послугами шелтера.

Внаслідок обстрілу пошкодження отримали й об'єкти інфраструктури: одна з медичних закладів громади, котельня та газопровід.

Це вже 49-й обстріл Покровської громади за час повномасштабного вторгнення РФ на територію України.

Нагадаємо, у новорічний вечір війська Росії обстріляли місто Покровськ на Донеччині, внаслідок чого поранено дев'ятирічну дитину.