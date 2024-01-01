Російські війська вдарили з артилерії по Авдіївці: загинула жінка

Російські війська в понеділок, 1 січня, вдарили по Авдіївці на Донеччині з артилерії. Внаслідок атаки загинула жінка.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВ Вадим Філашкін.

За словами Філашкіна, окупанти обстріляли місто близько 16:00 обстріляло місто з артилерії, потрапивши в приватний сектор. Місцева мешканка зазнала поранень і, незважаючи на всі зусилля, лікарі не змогли її врятувати.

«Вся Донецька область зараз – одна велика гаряча точка, а особливо це стосується безпосередньо прифронтових міст та сіл. Залишатися тут – небезпечно. Евакуюйтеся», - додав Вадим Філашкін.