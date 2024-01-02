У Києві виникли пожежі через падіння уламків збитих дронів

Росіяни атакували Київську область та Київ ударними дронами. Внаслідок роботи ППО у столиці зафіксовано падіння уламків та виникли пожежі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Зазначається, що у столиці пролунали вибухи. Зокрема у Деснянському районі палає уламок БПЛА на відкритій місцевості. Усі служби на місці.

У Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили, що у Деснянському районі, попередньо, є спалах на території житлової забудови. Підрозділи ДСНС та поліції прямують на місця викликів. Імовірні пошкодження та наявність постраждалих уточнюються.

Також у КМВА повідомили про ймовірне падіння уламків у Голосіївському районі столиці.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що станом на 04:00 у столиці внаслідок атаки російських БпЛА немає критичних руйнувань. Зафіксовано падіння кількох уламків дронів на відкритій місцевості. Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше повідомлялося, що в новорічну ніч російські війська застосували рекордну кількість ударних безпілотників типу «Шахед» — 90 одиниць для атаки по Україні. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що вдалося збити 87 дронів.