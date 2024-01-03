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Войска РФ покинули некоторые позиции в районе Вербового — Генштаб ВСУ

03 января 2024, 09:30

Войска РФ покинули некоторые позиции в районе Вербового — Генштаб ВСУ

Украинские военные продвинулись в районе Вербового Запорожской области, заставив оккупантов покинуть некоторые свои позиции. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что на Запорожском направлении Силы обороны Украины отбили атаку противника вблизи Работино Запорожской области.

«В районе Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив агрессора покинуть некоторые позиции», — говорится в сводке Генштаба.

По данным Генштаба, на фронте в течение суток произошло 57 боевых столкновений. Силы обороны продолжают расширять плацдарм на левом берегу Днепра Херсонской области.

Согласно отчету Института изучения войны, украинские войска продолжают вести ожесточенные бои с оккупантами по нескольким направлениям. В частности, ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Херсонской области и отбивают атаки россиян в районе Крынок.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 3 января, составили 680 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 361 500 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 36 БПЛА и 73 ракеты, говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

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