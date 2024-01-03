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Війська РФ залишили деякі позиції в районі Вербового — Генштаб ЗСУ

03 січня 2024, 09:30

Війська РФ залишили деякі позиції в районі Вербового — Генштаб ЗСУ

Українські військові просунулися в районі Вербового Запорізької області, змусивши окупантів залишити деякі свої позиції. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що на Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили атаку супротивника поблизу Роботино Запорізької області.

«У районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши агресора залишити деякі позиції», — йдеться у зведенні Генштабу.

За даними Генштабу, на фронті протягом доби сталося 57 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують розширювати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, українські війська продовжують вести запеклі бої з окупантами з кількох напрямків. Зокрема, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Херсонської області та відбивають атаки росіян у районі Кринок.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 3 січня, склали 680 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 361 500 військових. Крім того, ЗСУ знищили 36 БПЛА та 73 ракети, йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

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