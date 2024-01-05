Обмен пленными: В Украине объяснили, почему передали РФ на 18 человек больше

Третьего января в Россию вернулись 248 военнопленных, 18 из них были переданы российской стороне без обмена. Об этом сообщил проект ГУР МОУ «Хочу жить».



«Это тяжелораненые военнослужащие, среди которых один неходячий, восемь человек с ампутациями ног, остальные с аппаратами Илизарова из-за тяжелых повреждений рук», — уточнили в проекте «Хочу жить».



Отмечается, что Украина неоднократно предлагала вернуть их по процедуре репатриации, но каждый раз получала отказ.

Вчера в Россию вернулись 248 военнопленных. 18 из них были переданы российской стороне без обмена. Это тяжелораненые военнослужащие, среди которых один неходячий, восемь человек с ампутациями ног, остальные с аппаратами Илизарова из-за тяжелых повреждений рук pic.twitter.com/eOAqzAIvW8 — Проект «Хочу жить» (@hochuzhit_com) January 4, 2024



«Очевидно, что далеко не все российские военнослужащие, попадают в плен целыми и невредимыми. Некоторых из них украинским медикам в прямом смысле приходится ставить на ноги», — рассказали в штабе по вопросам обращения с военнопленными.



Для таких случаев в международном гуманитарном праве предусмотрена процедура репатриации – возвращения таких пленных на Родину без обмена.



Однако РФ продолжает игнорировать ее, отказываясь от своих людей. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки Украина публиковала список 59 раненых пленных, которых российская сторона отказалась забирать, и инициировала запуск смешанных медицинских комиссий (СМК).



РФ согласилась принять лишь часть своих нуждающихся в медицинской помощи людей и продолжает блокировать запуск СМК, необходимый для начала работы механизма их репатриации.



В Координационном штабе добавили, количество раненых россиян продолжает расти и некоторые из них не доживают до возвращения из-за ранений.



«Мы уверены, что если бы РФ сразу забирала тяжелораненых пленных и отдавала их лучшим врачам, которые лечат кремлевскую элиту, то они бы были живы. Мы публикуем имена тех, которых т.н. "Родина" за два года не удосужилась забрать вовремя», — говорится в сообщении проекта «Хочу жить».



Напомним, в среду, 3 января, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. Украина вернула домой 230 военных и гражданских, РФ получила 248 своих военных.