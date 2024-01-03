Україна та Росія провели найбільший обмін полоненими за час великої війни

Обмін полоненими Фото: Офіс омбудсмена

У середу, 3 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула понад 200 військових та цивільних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Наші — вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь"», — написав Зеленський.



З російського полону повернуто 230 українців та українок, уточнює координаційний штаб. Там зазначили, що це найбільший обмін військовополоненими за час повномасштабного вторгнення.



Серед представників ЗСУ, що повернулися в Україну, — 130 (серед них ТРО — 14, ВМС — 14), Національної гвардії — 55, Державної прикордонної служби — 38, один поліцейський і шість цивільних, незаконно позбавлених волі.



Серед повернених — 182 особи, які мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також 48 військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти та мали статус «пошук особи».



Більшість звільнених — чоловіки (225), п'ятеро жінок. До рядового та сержантського складу входять 213 осіб, одинадцять — офіцери.



У Міноборони РФ заявили, що до Росії повернулися 248 російських військовослужбовців. Зазначається, що це вдалося зробити «внаслідок складного переговорного процесу» та «завдяки посередницькій участі гуманітарного характеру» Об'єднаних Арабських Еміратів.



Посередництво ОАЕ також відзначила українська сторона.

Попередній обмін полоненими відбувся ще 7 серпня 2023 року.