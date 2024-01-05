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Обмін полоненими: В Україні пояснили, чому передали РФ на 18 людей більше

05 січня 2024, 08:45

Обмін полоненими: В Україні пояснили, чому передали РФ на 18 людей більше

Третього січня до Росії повернулися 248 військовополонених, 18 із них були передані російській стороні без обміну. Про це повідомив проєкт ГУР МОУ «Хочу жити».

«Це тяжко поранені військовослужбовці, серед яких одна неходяча людина, вісім людей з ампутаціями ніг, решта з апаратами Ілізарова через тяжкі пошкодження рук», — уточнили в проєкті «Хочу жити».

Зазначається, що Україна неодноразово пропонувала повернути їх за процедурою репатріації, але щоразу отримувала відмову.


«Очевидно, що далеко не всі російські військовослужбовці потрапляють у полон цілими та неушкодженими. Деяких із них українським медикам у прямому розумінні доводиться ставити на ноги», — розповіли у штабі з питань поводження з військовополоненими.

Для таких випадків у міжнародному гуманітарному праві передбачено процедуру репатріації – повернення таких полонених на Батьківщину без обміну.

Однак, РФ продовжує ігнорувати її, відмовляючись від своїх людей. Щоб зрушити справу з мертвої точки, Україна публікувала список 59 поранених полонених, яких російська сторона відмовилася забирати, і ініціювала запуск змішаних медичних комісій (СМК).

РФ погодилася прийняти лише частину своїх людей, які потребують медичної допомоги, і продовжує блокувати запуск СМК, необхідний для початку роботи механізму їх репатріації.

У Координаційному штабі додали, що кількість поранених росіян продовжує зростати та деякі з них не доживають до повернення через поранення.

«Ми впевнені, що якби РФ відразу забирала тяжко поранених полонених і віддавала їх найкращим лікарям, які лікують кремлівську еліту, то вони були б живі. Ми публікуємо імена тих, яких т.зв. "Батьківщина" за два роки не спромоглася забрати вчасно», — йдеться у повідомленні проєкту «Хочу жити».

Нагадаємо, у середу, 3 січня, відбувся обмін полоненими між Україною та Росією. Україна повернула додому 230 військових та цивільних, РФ отримала 248 своїх військових.

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