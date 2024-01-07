На Донеччині знеструмлено шахту і пошкоджено обладнання на ТЕС — Міненерго

Внаслідок обстрілів з боку російських окупантів у Донецькій області знеструмлено шахту та пошкоджено обладнання на території теплоелектростанції. Про це повідомили у прес-службі Міністерства енергетики.



За даними відомства, через бойові дії було знеструмлено дві шахти в Донецькій області, на момент відключення електроенергії було 18 працівників.



Крім того, внаслідок бойових дій пошкоджено обладнання на території ТЕС у Донецькій області.



Нагадаємо, окупанти атакували підстанцію та ТЕС у Донецькій області. Одна з шахт була знеструмлена, 17 гірників перебували під землею.