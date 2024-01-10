Росія б'є по Україні північнокорейськими ракетами — Білий дім

Білий дім має докази того, що російська армія минулого тижня завдавала ударів по Україні балістичними ракетами північнокорейського виробництва. Про це у вівторок, 9 січня, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

«КНДР нещодавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Росія застосовувала ці ракети проти України минулого тижня», — повідомив він.

Кірбі зазначив, що Росія по Україні била північнокорейськими балістичними ракетами 30 грудня. Пізніше, 2 січня, Росія застосувала близько десяти ракет із КНДР по Запоріжжю, Києву, Харкову та іншим містам.

Потім, 6 січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що, принаймні, одна з них ударила по Харкову», — сказав він.

Кірбі додав, що у зв'язку з цим США приєдналися до спільної заяви глав зовнішньополітичних відомств 47 країн, що засуджує експорт із КНДР та закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет, а також їх застосування проти України.

Раніше ЗМІ писали, що РФ купує балістичні ракети у КНДР.