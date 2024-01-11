Краматорск: наркоманы нашли прибежище в мобильном укрытии

В одном из мобильных укрытий Краматорска наркоманы устроили притон. Фото: Краматорская ГВА

Работники Краматорского коммунального предприятия заявили в полицию об обнаружении свидетельств употребление наркотиков в одном из мобильных укрытий. Об этом сегодня сообщила Краматорская городская военная администрация.

На опубликованных фото видны шприцы и стеклянные пузырьки явно медицинского назначения.

На других снимках заметны горы упаковок от пищевых продуктов и напитков.

«В связи с погодными условиями работники коммунального предприятия выполняют также расчистку от снега подходов к сооружениям», — говорится в сообщении.

В городской администрации напоминают, что основное предназначение мобильных защитных сооружений – спасение жизней при возможных обстрелах и призывают использовать мобильные укрытия исключительно по назначению.