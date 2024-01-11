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Краматорськ: наркомани знайшли притулок у мобільному укритті

11 січня 2024, 17:20

Краматорськ: наркомани знайшли притулок у мобільному укритті

В одному з мобільних укриттів Краматорська наркомани влаштували притон. Фото: Краматорська МВА В одному з мобільних укриттів Краматорська наркомани влаштували притон. Фото: Краматорська МВА

Працівники Краматорського комунального підприємства заявили в поліцію про виявлення свідчень вживання наркотиків в одному з мобільних укриттів. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

На опублікованих фото видно шприци та скляні пляшки суто медичного призначення.

На інших знімках помітні гори упаковок від харчових продуктів та напоїв.

«У зв'язку з погодними умовами працівники комунального підприємства виконують також розчищення від снігу підходів до споруд», — йдеться у повідомленні.

У міській адміністрації нагадують, що основне призначення мобільних захисних споруд – порятунок життів при можливих обстрілах, і закликають використовувати мобільні укриття виключно за призначенням.

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