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Войну надо закончить, а не заморозить — Зеленский

11 января 2024, 19:39

Войну надо закончить, а не заморозить — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров не опустить заморозку войны, выгодную России. Иначе Кремль подготовится и продолжит свою агрессию через время, считает украинский лидер.  

«Не дать заморозить конфликт, не дать возможности России подготовиться к мощному контрнаступлению за год, за два, за три, за пять, не дать им это сделать. Закончить войну до этого, не дать возможности им увеличить их производство, чтобы их военные начали готовиться, чтобы молодые люди, которые сегодня не знают, для чего они приходят на нашу землю и умирают, чтобы они не превратились через информационную политику, в ту же армию, которая в начале войны к нам пришла и нас убивала», — сказал Зеленский 11 января на пресс-конференции в Риге.

Он убежден, что, если будет заморожен конфликт, начнут ослабляться европейские санкции.

«И начнется риторика, а для чего новый санкционный пакет, если нет боевых действий», — сказал он.

Для Украины, считает Зеленский, «это подготовка России к реваншу. Потому планы не допустить всего этого. Консолидировать общества других государств, чтобы наши планы совпадали с целями и наших партнеров и возможностями».

«Наши цели — украинские, но планы должны совпадать с возможностями наших партнеров», — добавил он.

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