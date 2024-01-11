Війну треба закінчити, а не заморозити — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів не опустити заморозку війни, вигідну Росії. Інакше Кремль підготується та продовжить свою агресію через час, вважає український лідер.



«Не дати заморозити конфлікт, не дати можливості Росії підготуватися до потужного контрнаступу за рік, за два, за три, за п'ять, не дати їм це зробити. Закінчити війну до цього, не дати можливості їм збільшити їхнє виробництво, щоб їхні військові почали готуватися, щоб молоді люди, які сьогодні не знають, для чого вони приходять на нашу землю і вмирають, щоб вони не перетворилися через інформаційну політику, на ту ж армію, яка на початку війни прийшла до нас і нас вбивала», — сказав Зеленський 11 січня на пресконференції в Ризі.



Він переконаний, що якщо буде заморожений конфлікт, почнуть послаблюватися європейські санкції.



«І почнеться риторика, а для чого новий санкційний пакет, якщо немає бойових дій», — сказав він.



Для України, вважає Зеленський, це підготовка Росії до реваншу. Тому плани не допустити цього. Консолідувати суспільства інших держав, щоб наші плани збігалися з цілями та наших партнерів та можливостями».



«Наші цілі — українські, але плани повинні збігатися з можливостями наших партнерів», — додав він.