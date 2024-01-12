ВСУ за сутки уничтожили более 800 оккупантов: Генштаб назвал потери россиян

Украинские военнослужащие за сутки уничтожили 840 оккупантов, а также огромное количество военной техники. Общее количество потерь российской армии с начала полномасштабной войны составляет 368460 оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 368460 (+840) человек ликвидировано;

танков — 6060 (+10) ед.;

боевых бронированных машин — 11254 (+16) ед.;

артиллерийских систем — 8710 (+11) ед.;

РСЗО — 957 ед.;

средства ПВО — 642 (+1) ед.;

самолетов — 329 ед.;

вертолетов — 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6836 (+1) ед.;

крылатые ракеты — 1806 ед.;

корабли/катера — 23 ед.;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 11612 (+16) ед.;

специальная техника — 1339 (+2) ед.

Напомним, Украина с помощью дальнобойного оружия от стран-партнеров смогла уничтожить 26 вертолетов и 12 самолетов России за сутки.