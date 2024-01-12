ЗСУ за добу знищили понад 800 окупантів: Генштаб назвав втрати росіян

Українські військовослужбовці за добу знищили 840 окупантів та величезну кількість військової техніки. Загальна кількість втрат російської армії з початку повномасштабної війни складає 368 460 окупантів. Про це повідомили у прес-службі Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.01.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 368460 (+840) осіб ліквідовано;

танків — 6060 (+10) од.;

бойових броньованих машин — 11254 (+16) од.;

артилерійських систем — 8710 (+11) од.;

РСЗВ — 957 од.;

засоби ППО —642 (+1) од.;

літаків — 329 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6836 (+1) од.;

крилаті ракети — 1806 од.;

кораблі/катери — 23 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 11612 (+16) од.;

спеціальна техніка — 1339 (+2) од.

Нагадаємо, Україна за допомогою далекобійної зброї від країн-партнерів змогла знищити 26 вертольотів та 12 літаків Росії за добу.