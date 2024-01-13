Нова ракетна атака РФ по Україні: 37 ракет та 3 ударних БпЛА

Росія атакувала Україну: 37 ракет та 3 ударні БпЛА. Фото: ПС ЗСУ / Telegram

Сьогодні, 13 січня 2023 року, Росія завдала чергового ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА. Про атаку повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



Усього було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу супротивника:

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 із Білгородської обл. - РФ;

3 ударні БпЛА «Shahed-136/131» з Курської області;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинжал» із шести літаків МіГ-31К (район пуску – Тамбов);

до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, РФ);

6 крилатих ракет Х-22 з бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. - РФ;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П із двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків Су-34 (район пусків – Брянська область – РФ);

«В результаті бойової роботи Повітряних Сил і ППО було знищено: 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55, одну керовану авіаційну ракету Х-59», - йдеться у повідомленні Сил оборони.



Зазначимо, що понад 20 усіх перерахованих засобів повітряного нападу, які не потрапили до статистики збитих, не досягли своєї мети внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби.



«Крім того, "російські ракети, що не мають аналогів", стають дедалі гіршими й летять бог знає куди! Втім, це не означає, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки! Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням "балістики"», - попередило командування Повітряних Сил ЗСУ.



Нагадаємо, Північна Корея може продавати Росії нові типи тактичних керованих ракет на додачу до поставок балістичних ракет малої дальності, які використовують окупанти у війні проти України.