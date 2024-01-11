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КНДР может продать России новый тип тактических управляемых ракет

11 января 2024, 12:18

КНДР может продать России новый тип тактических управляемых ракет

Северная Корея может продавать России новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к тем поставкам баллистических ракет малой дальности, которые используют оккупанты в войне против Украины. Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сок, передает издание Yonhap.

По его словам, Северная Корея может провести испытания твердотопливных баллистических ракет средней дальности (БРСД) уже в этом месяце и может запустить ракету большой дальности под нормальными углами, чтобы вызвать эскалацию напряженности накануне выборов в его стране и США.

Шин предположил, что недавний визит Кима на военные заводы может быть связан с предполагаемыми поставками оружия Северной Кореей в Россию, поскольку две страны укрепляют свое военное сотрудничество.

«Северная Корея заявила, что будет развертывать баллистические ракеты малой дальности вместе с передовыми войсками. Учитывая недавнюю торговлю оружием, (я думаю) Северная Корея могла продать их России», — отметил министр обороны, намекая на вероятную продажу Северной Кореей баллистических ракет малой дальности KN-23 в Россию.

Белый дом недавно рассекретил разведданные, показывающие, что Северная Корея предоставила России пусковые установки баллистических ракет и несколько баллистических ракет дальностью 900 км.

По оценкам министра, по состоянию на конец декабря Северная Корея предоставила России около 5000 контейнеров с оружием, которые могут вместить около 2,3 миллиона выстрелов 152-миллиметровых снарядов или около 400 000 выстрелов 122-мм артиллерийских снарядов.

Шин выразил обеспокоенность по поводу предполагаемого предоставления Россией технологической помощи для программы вооружений Северной Кореи в обмен на торговлю оружием, включая шпионский спутник Пхеньяна.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине пока не могут подтвердить информацию, что российские солдаты используют баллистические ракеты, которые передала им Северная Корея. 

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