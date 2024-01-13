В Краснодарском крае упала российская ракета

В Павловском районе Краснодарского края местные жители сообщили о падении ракеты. Об этом пишут российские телеграм-каналы.



Отмечается, что ночью в поле упала ракета и соответствующая воронка образовалась между станицами Павловская и Атаманская, именно ее и заснял один из жителей.



В воронке до сих пор находится и само тело ракеты. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не прокомментировал, как делают чиновники РФ про «внештатный сход» снаряда.



В украинских пабликах предполагают, что скорее всего, это крылатая ракета Х-101, запущенная рано утром для атаки Украины.



Именно эти типы крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, в количестве до 12 штук сегодня запустили из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС со стороны Каспийского моря в направлении Украины через территорию Краснодарского края.



Ранее российская армия сбросила на временно оккупированное Рубежное авиационную бомбу «ФАБ-250».