Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Краснодарському краї впала російська ракета

13 січня 2024, 15:40

У Краснодарському краї впала російська ракета

У Павловському районі Краснодарського краю місцеві жителі повідомили про падіння ракети. Про це пишуть російські телеграм-канали.

Зазначається, що вночі в поле впала ракета і відповідна вирва утворилася між станицями Павловська та Атаманська, саме її й зафільмував один із мешканців.

У вирві досі перебуває й саме тіло ракети. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поки не прокоментував, як роблять чиновники РФ про «позаштатне сходження» снаряда.

В українських пабліках припускають, що, швидше за все, це крилата ракета Х-101, запущена рано-вранці для атаки України.

Саме ці типи крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 у кількості до 12 штук сьогодні запустили з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з боку Каспійського моря у напрямку України через територію Краснодарського краю.

Раніше російська армія скинула на тимчасово окуповане Рубіжне авіаційну бомбу «ФАБ-250».

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Росія Краснодарський край
Інше
ракета Х-101/Х-555/Х-55

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 січня
21:47
В окупованих містах Донецької області «скаче» напруга, зупинено кілька котелень
20:43
Окупована Макіївка під обстрілом: поранено жінку, зруйновано будинки
15:59
СБУ оголосила підозру митрополиту, який благословив «приєднання» Луганська до РФ
13:40
Двоє людей загинули під час обстрілу Херсона, згорів автомобіль
11:59
На околиці окупованої Горлівки внаслідок бойових дій двоє людей загинули та шість поранено
09:45
Колапс із опаленням у Маріуполі: окупанти вже не можуть приховувати реальність
08:30
За добу окупанти випустили по Херсонщині понад 300 снарядів, загинула людина
08:00
Морози можуть змінити ситуацію на фронті в Україні — ISW
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 січня
22:15
В Донецьку вирішили не облаштовувати ополонки на Водохреща
20:40
У Донецьку під час обстрілу поранено 5 людей, пошкоджено будинки, дитячий садок та школу
16:59
В окупованому Донецьку перекинувся автобус з пасажирами всередині
15:35
Жителям окупованої Херсонщини видають вугілля в обмін на російський паспорт — ЦНС
14:59
На Луганщині окупанти планують створити шість всеросійських звалищ — ОВА
14:38
У мережі показали знищення складу сил РФ в окупованій Ясинуватій
10:57
Сім громад на Донеччині було обстріляно росіянами за минулу добу
09:58
За добу окупанти обстріляли Херсонщину понад сотню разів
23:13
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 січня
22:45
Поранений під час обстрілу мешканець Горлівки помер, пошкоджено авто та будинок
усі новини
17:20
Усі, хто хотів евакуюватися, зробили це — Філашкін
16:20
Росія все частіше використовує боєприпаси з хімічними речовинами
15:40
У Краснодарському краї впала російська ракета
14:25
До Німеччини не пустили двох українців із Польщі
13:40
У Покровському районі відновили газопостачання у 40 будинках
12:25
Окупанти 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області
11:30
Нова ракетна атака РФ по Україні: 37 ракет та 3 ударних БпЛА
10:35
Поліція Чернігова показала наслідки ракетної атаки на житлові будинки
10:06
У Дніпровському районі Києва під час пожежі виявлено два тіла у сміттєзбірнику
09:36
Після атаки РФ у Чернігівській області є руйнування
08:50
Армія РФ обстріляла Донецьку область: одного мирного жителя вбито
23:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 січня
22:38
Як відбувається евакуація поранених з Авдіївки: автоматні черги та переслідування ударних дронів ►
21:47
В окупованих містах Донецької області «скаче» напруга, зупинено кілька котелень
20:43
Окупована Макіївка під обстрілом: поранено жінку, зруйновано будинки
20:10
За добу ЗСУ відбили 20 російських атак під Авдіївкою
18:45
У Білому домі запевняють, що не змінили свого ставлення до України
17:40
Великобританія виділила найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни
17:19
На Херсонщині двоє п`яних військових РФ розстріляли цивільного у його будинку
16:40
Логістика для військ. РФ може завершити будівництво залізничної гілки на півдні Донецької області у 2024 році
усі новини
ВІДЕО
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Фото: кадр із відео Усі, хто хотів евакуюватися, зробили це — Філашкін
13 січня, 17:20
«Донецькоблгаз» у Покровську. Фото: кадр із відео У Покровському районі відновили газопостачання у 40 будинках
13 січня, 13:40
За вбивство мирних громадян одного з окупантів засудили на довічне. Фото: Прокуратура Київської області Окупанта з Омська заочно засудили до довічного за вбивство двох мирних громадян у Київській області
12 січня, 13:22
Дірка у стіні будинку після влучення снаряда РФ. Фото: ХОВА / Facebook Російський снаряд зруйнував будинок у Херсоні
12 січня, 12:25
Росія проти України: війна фейків ► Росія проти України: війна фейків ►
11 січня, 21:57
В окупованому Донецьку перекинувся автобус. Фото: Типовий Донецьк В окупованому Донецьку перекинувся автобус з пасажирами всередині
11 січня, 16:59

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама