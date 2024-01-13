У Краснодарському краї впала російська ракета

У Павловському районі Краснодарського краю місцеві жителі повідомили про падіння ракети. Про це пишуть російські телеграм-канали.



Зазначається, що вночі в поле впала ракета і відповідна вирва утворилася між станицями Павловська та Атаманська, саме її й зафільмував один із мешканців.



У вирві досі перебуває й саме тіло ракети. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поки не прокоментував, як роблять чиновники РФ про «позаштатне сходження» снаряда.



В українських пабліках припускають, що, швидше за все, це крилата ракета Х-101, запущена рано-вранці для атаки України.



Саме ці типи крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 у кількості до 12 штук сьогодні запустили з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з боку Каспійського моря у напрямку України через територію Краснодарського краю.



Раніше російська армія скинула на тимчасово окуповане Рубіжне авіаційну бомбу «ФАБ-250».