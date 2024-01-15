На Харьковщине в результате лобового столкновение автомобилей пострадало семь человек

Семь человек, включая двенадцатилетнего ребенка, пострадали в результате лобового столкновения автомобилей в Харьковской области. Фото: Нацполиция

В Богодухове Харьковской области в результате столкновения двух легковых автомобилей 14 января пострадали семь человек, среди них 12-летний ребенок. Об этом сообщила сегодня полиции Харьковской области.

Отмечается, что 14 января около 19:50 на трассе Харьков — Сумы на выезде из города Богодухов произошло столкновение автомобилей Chevrolet и ВАЗ-2108.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель ВАЗ-2108 выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с другим автомобилем под управлением 41-летнего жителя Сумской области.

В результате ДТП пострадали водитель Chevrolet, его 42-летняя жена и 12-летняя дочь.

Водитель ВАЗ и три его пассажира также получили телесные повреждения.

Все пострадавшие с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

Транспортные средства помещены на площадку временного задержания.

По данному факту открыто уголовное производство, говорится в сообщении полиции.