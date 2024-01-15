На Харківщині внаслідок лобового зіткнення автомобілів постраждало семеро людей

У Богодухові Харківської області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів 14 січня постраждало семеро людей, серед них 12-річна дитина. Про це повідомила сьогодні поліція Харківської області.
Зазначається, що 14 січня близько 19:50 на трасі Харків — Суми на виїзді з міста Богодухів сталося зіткнення автомобілів Chevrolet та ВАЗ-2108.
Попередньо встановлено, що 44-річний водій ВАЗ-2108 виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з іншим автомобілем під керуванням 41-річного мешканця Сумської області.
Внаслідок ДТП постраждали водій Chevrolet, його 42-річна дружина та 12-річна донька.
Водій ВАЗ та три його пасажири також отримали тілесні ушкодження.
Усіх постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні.
Транспортні засоби вміщено на майданчик тимчасового затримання.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження, йдеться у повідомленні поліції.