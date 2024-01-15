С 16 января в Краматорске запускают новый автобусный маршрут. Фото: Краматорская ГВА

Начиная с 16 января в Краматорске до поселка Степовое можно будет добраться благодаря новому автобусному маршруту. Об этом сегодня сообщила Краматорская городская военная администрация.

«С 16 января будет действовать новый автобусный маршрут №25А «улица Коммерческая — Степное», — говорится в сообщении.

Схема движения маршрута: ул. Коммерческая — ул. Большая Садовая — ул. Д.Мазура — ул. Старогородская — ул. Разорванных Кайданов (Волговская) — ул. Кропивницкого — ул. Даниила Мурашко (ул. Волгодонская) — ул. Библиотечная — ул. Петра Дорошенко (ул. Абхазская).

Расписание движения:

1 рейс — 06:10 /Степное — ул. Коммерческая/6:40;

2 рейс — 17:30 /ул. Коммерческая – Степное/18:00.