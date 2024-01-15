У Краматорську запускають новий автобусний маршрут

Починаючи з 16 січня у Краматорську до селища Степове можна буде дістатися завдяки новому автобусному маршруту. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація Краматорська.
«З 16 січня діятиме новий автобусний маршрут №25А «вулиця Комерційна — Степове», — йдеться у повідомленні.
Схема руху маршруту: вул. Комерційна — вул. Велика Садова — вул. Д.Мазура — вул. Староміська — вул. Розірваних Кайданів (Волговська) — вул. Кропивницького — вул. Данила Мурашка (вул. Волгодонська) — вул. Бібліотечна — вул. Петра Дорошенка (вул. Абхазька).
Розклад руху:
1 рейс — 06:10 /Степове — вул. Комерційна/6:40;
2 рейс — 17:30 /вул. Комерційна — Степове/18:00.