З 16 січня у Краматорську запускають новий автобусний маршрут. Фото: Краматорська МВА

Починаючи з 16 січня у Краматорську до селища Степове можна буде дістатися завдяки новому автобусному маршруту. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

«З 16 січня діятиме новий автобусний маршрут №25А «вулиця Комерційна — Степове», — йдеться у повідомленні.

Схема руху маршруту: вул. Комерційна — вул. Велика Садова — вул. Д.Мазура — вул. Староміська — вул. Розірваних Кайданів (Волговська) — вул. Кропивницького — вул. Данила Мурашка (вул. Волгодонська) — вул. Бібліотечна — вул. Петра Дорошенка (вул. Абхазька).

Розклад руху:

1 рейс — 06:10 /Степове — вул. Комерційна/6:40;

2 рейс — 17:30 /вул. Комерційна — Степове/18:00.