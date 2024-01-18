Росіяни атакували житлові райони Херсона артилерією та безпілотниками

Атака РФ на Херсон. Фото: кадр із відео

Армія Росії вчора ввечері кілька разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду, до Херсона також залетіли «шахеди». Про це написав у Facebook начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.



«Добре, що попадали на дорогу, але хати поруч сильно пошкодило», – зазначив Мрочко.



У районі Херсона силам протиповітряної оборони вдалося збити один «шахед». На жаль, противник зумів влучити по житлових кварталах Херсона, де пошкоджено багатоповерхівку та поранено жінку.



Також «приліт» зафіксовано на агропідприємстві у Бериславській громаді Херсонської області, де обійшлося без постраждалих.



Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Україну за допомогою 33 ударних дронів-камікадзе та двох ракет сьогодні, 18 січня.