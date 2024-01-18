Люди топят снег: микрорайон Текстильщик в Донецке два года живет без воды

В оккупированном Донецке жителям микрорайона Текстильщик уже два года приходится набирать воду на улице. Скриншот телесюжета местного канала «Оплот»

В крупном микрорайоне Текстильщик, который входит в Кировский район оккупированного Донецка, люди сталкиваются с серьезным дефицитом воды уже два года. Об этом сообщает местный пророссийский телеканал «Оплот».

Женщины, включая Марину, вынуждены собирать снег и носить его на высокие этажи своих домов для бытовых нужд. Жители рассказывают о том, как раньше они могли получить воду из подвалов или из баков пожарных машин, но в последнее время и этого нет.

Воду на Текстильщике, как и во всем Донецке, дают по графику, однако подача не соблюдается. Зачастую если вода и идет, то всего час.

Жители подчеркивают, что даже временное предоставление воды не решает проблему, так как вода часто не достигает верхних этажей. Многие вынуждены набирать воду из шлангов на улице или в подвалах, даже в сильные морозы. Проблемы с водоснабжением влияют на повседневную жизнь, заставляя людей нести тяжелые баклажки с водой на большие расстояния.

Водоканал объясняет ситуацию тем, что поставка воды зависит от многих факторов, включая погодные условия и работу энергосистемы. Они подчеркивают, что делают все возможное для распределения доступных объемов воды.

Тем не менее, жители Текстильщика, население которого составляет примерно 100 тысяч человек, продолжает страдать от нехватки воды.

Проблемы с водоснабжением по обе стороны фронта в Донецкой области обострились после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Россия построила на оккупированной части Донецкой области водовод из реки Дон, но решить проблему полностью он не смог.